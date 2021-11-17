تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022.. والتي تقترب منه

دخلت تصفيات كأس العالم 2022 مراحلها الحاسمة، وبلغ التنافس ذروته في الجولات الأخيرة، فمن تأهل للمونديال ومن اقترب، هذا ما سنعرضه في السطور القادمة.

قطر المستضيفة كانت تنتظر 31 منتخبا من كل القارات من أجل المشاركة في أول كأس عالم يقام في الشرق الأوسط.

المنتخبات الـ13 التي تأهلت للمونديال هي:-

قطر

البرازيل

الأرجنتين

فرنسا

ألمانيا

إسبانيا

الدنمارك

بلجيكا

كرواتيا

صربيا

سويسرا

إنجلترا

هولندا

كما تأكدت أسماء منتخبات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم وهي:-

المنتخبات المصنفة: (البرتغال - أسكتلندا - إيطاليا - روسيا - السويد - ويلز)

المنتخبات غير المصنفة: (تركيا - بولندا - مقدونيا الشمالية - أوكرانيا - النمسا - التشيك)

تعرف على نظام الملحق الأوروبي من هـــنــا

في القارة الإفريقية حسمت 10 منتخبات تواجدها في الدور الحاسم المؤهل للمونديال، والذي يقام في مارس المقبل، وهي:-

مصر

المغرب

غانا

السنغال

الكونغو الديمقراطية

مالي

الجزائر

تونس

كوت ديفوار

نيجيريا

في قارة أمريكا الجنوبية لحقت الأرجنتين بالبرازيل في المونديال.

أما القارة الآسيوية فيتبقى على نهاية تصفياتها المؤهلة للمونديال 4 جولات، وتبدو السعودية وإيران وكوريا الجنوبية الأقرب للحصول على بطاقة أو 2 من أصل 4 بطاقات ونصف.

في تصفيات الكونكاكاف تتنافس منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وبنما على الـ3 بطاقات ونصف.

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