تصفيات كأس العالم - بوليفيا على أرضها لا تُقهر وتدهس أوروجواي.. وبيرو تفوز على فنزويلا

واصل منتخب بوليفيا الاستفادة من اللعب على أرضه وفاز على أوروجواي بنتيجة 3-0، وأشعل منتخب بيرو الصراع بالفوز على فنزويلا 2-1 في الجولة 14 من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

منتخب أوروجواي تراجع ترتيب للمركز السابع بعد تعرضه للخسارة الرابعة على التوالي برصيد 16 نقطة.

بينما ارتقى منتخب بوليفيا مركزا ليصل للمركز الثامن برصيد 15 نقطة.

بيرو تسلقت جدول الترتيب 4 مراكز كاملة بعد الوصول للمركز الرابع برصيد 17 نقطة، فيما ظل منتخب فنزويلا متذيلا الترتيب برصيد 7 نقاط.

بوليفيا × أوروجواي

بوليفيا والتي تلعب في العاصمة لاباز على ارتفاع يفوق 3000 متر فوق سطح البحر، واصلت الاستفادة من اللعب على أرضها.

المنتخب المُلقب بـ "الخُضر" لم يخسر في آخر 5 مواجهات على أرضه بالتصفيات، فاز في 4 وتعادل في 1 حاصدا 13 نقطة من أصل 15 جمعها في التصفيات.

خوان أرسي لاعب بوليفيا أرسل عرضية من الجهة اليسرى مرت من الجميع وغالطت فيرناندو موسليرا وسكنت الشباك في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل جيوفاني مورينو هدف بوليفيا الثاني.

أوسكار تاباريز أشرك لويس سواريز في بداية الشوط الثاني لمحاولة إدراك الوضع.

في الدقيقة 62 أهدر مورينو ركلة جزاء مضيعا الهدف الثالث ضد السيلستي.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء تعرض كارميلو ألجاراناز للطرد المباشر بعد 15 دقيقة فقط من مشاركته كبديل.

وفي الدقيقة 79 سجل أرسي الهدف الثاني له والثالث لبوليفيا ليغلق صفحة أوروجواي ومكبدا السيلستي الهزيمة الرابعة على التوالي في التصفيات كرقم قياسي سلبي في التصفيات لم يحدث من قبل لكتيبة أوسكار تاباريز.

فنزويلا × بيرو

ودخل منتخب حسابات التأهل بالفوز 2-1 خارج قواعده على فنزويلا.

جانليوكا لابادولا سجل للمباراة الثانية على التوالي مع بيرو، وهدف التقدم في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني استطاع داروين ماتشيس من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 65 سجل كريستيان كويفا هدف الفوز من ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء.

هدف هو الأول لبيرو من ركلة ثابتة مباشرة في تصفيات المونديال منذ هدف جيفرسون فارفان في شباك أوروجواي في سبتمبر 2013.

وبعد 3 دقائق، تألق بيدرو جاييسي حارس بيرو وتصدى لركلة جزاء سددها ماتشيس مانعا فنزويلا من العودة مرة أخرى للقاء.