تصفيات كأس العالم - موعد وفرق الملحق الأوروبي.. إثارة كبرى ومواجهات نارية ممكنة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 23:56

كتب : محمد سمير

إيطاليا - البرتغال

اختتمت منافسات دور المجموعات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 وأسفرت عن تأهل 10 منتخبات بشكل مباشر إلى مونديال قطر.

بينما تأهل ثاني كل مجموعة من المجموعات العشرة إلى الملحق الأوروبي بالإضافة إلى منتخبي النمسا والتشيك من دوري الأمم الأوروبية.

ضمنت منتخبات إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وكرواتيا وصربيا وهولندا وسويسرا وإنجلترا تأهلهم بشكل رسمي ويتبقى ثلاث منتخبات أخرى.

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ويتنافس 12 منتخبا وهم (إيطاليا - البرتغال - تركيا - ويلز - روسيا - اسكتلندا - بولندا - السويد - التشيك - النمسا - مقدونيا الشمالية - أوكرانيا) على ثلاث بطاقات فقط للتأهل إلى كأس العالم.

قد يعتقد البعض أن المجموعة ستشهد مباريات بنظام الذهاب والإياب أو دوري الدور الواحد ولكنها ستقام بطريقة أخرى.

يتم تقسيم الـ 12 منتخبا في الملحق الأوروبي على ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات (2 مصنفين + 2 غير مصنفين).

الطريقة الجديدة للملحق الأوروبي ستقام مباريات المرحلة الأولى من المجموعة بنظام نصف النهائي أي أن المجموعة ستشهد مباراتين بين (فريق مصنف × فريق غير مصنف) وأخرى بين (فريق أخر مصنف × فريق أخر غير مصنف).

إذ تم تقسيم المنتخبات وفقا لتصنيفها إلى 6 منتخبات مصنفة ومثلهم غير مصنفة.

المنتخبات المصنفة: (البرتغال - أسكتلندا - إيطاليا - روسيا - السويد - ويلز)

المنتخبات غير المصنفة: (تركيا - بولندا - مقدونيا الشمالية - أوكرانيا - النمسا - التشيك)

ويستضيف المنتخب المصنف نظيره غير المصنف من المجموعة وفقا للقرعة مباراة واحدة ويتأهل الفائز إلى مباراة نهائية لحسم البطاقة بين مصنف آخر أمام أحد الفرق غير المصنفة.

مثال: إذا أسفرت قرعة المجموعة الأولى عن (البرتغال "مصنف" × بولندا "غير مصنف") - (روسيا "مصنف" × مقدونيا الشمالية"غير مصنف")

الفائز من المواجهة الأولى يلاقي المتأهل من المواجهة الثانية في مباراة تقام على ملعب تحدده القرعة لحسم بطاقة التأهل وبنفس الطريقة المجموعتين الآخريتين لتحديد أخر بطاقتين.

وبافتراض مثال المجموعة الثانية بين (إيطاليا "مصنف" × تركيا "غير مصنف") - (السويد "مصنف" × النمسا "غير مصنف")

ولن يقع منتخبا روسيا وأوكرانيا في مجموعة واحدة لأسباب سياسية.

وتقام قرعة تقسيم منتخبات الملحق الأوروبي على المجموعات الثلاثة يوم الجمعة 26 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة زيورخ السويسرية في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.

بينما تقام مباريات نصف نهائي المجموعات أحد يومي 24 أو 25 مارس بينما النهائي أحد يومي 28 و29 من الشهر نفسه.

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