تصفيات كأس العالم - تونس تؤمن وصولها للمرحلة الختامية بثلاثية في شباك زامبيا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 22:51

كتب : FilGoal

احتفال منتخب تونس بهدف علي معلول

حسم منتخب تونس تأهله إلى المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الفوز على زامبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتغلبت تونس على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا ويتأهل نسور قرطاج إلى المرحلة الختامية.

وشارك علي معلول أساسيا في المباراة وحتى نهايتها، بينما حمزة المثلوثي شارك كبديل في الدقيقة 67 وجلس سيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

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ورفع منتخب تونس رصيده إلى 13 نقطة منفردا بالصدارة بفارق نقطتين عن غينيا الاستوائية بعد تعادلها مع موريتانيا، بينما زامبيا في المركز الثالث بـ 7 نقاط وتتذيل موريتانيا الترتيب بنقطتين.

وافتتح عيسى العيدوني التسجيل لتونس في الدقيقة 18 قبل أن يعزز محمد دراجر التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 31 واختتم علي معلول التسجيل في الدقيقة 43، وقلص سكالا التسجيل في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وبدأ منتخب تونس المباراة مهاجما بحثا عن الفوز ليتأهل إلى المرحلة الختامية دون انتظار نتيجة غينيا الاستوائية ضد موريتانيا.

وكلل عيسى العيدوني هجمات تونس المتتالية بهدف في الدقيقة 18 بصناعة ياسين مرياح.

وفي الدقيقة 27 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لتونس بعد عرقلة حارس مرمى زامبيا لوهبي خرزي مهاجم نسور قرطاج.

وفشل وهبي خرزي في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 29 بعدما أهدر ركلة الجزاء وتصدى لها حارس مرمى زامبيا ببراعة.

وبعد دقيقتين فقط نجح محمد دراجر في تعزيز تقدم تونس بهدف ثاني بعد جملة رائعة بين لاعبي نسور قرطاج.

وقبل نهاية الشوط الأول قتل علي معلول أحلام زامبيا في العودة بهدف ثالث رائع بتصويبة من الجانب الأيسر سكنت شباك زامبيا.

وتنتظر تونس القرعة لمواجهة أحد منتخبات مصر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي في المرحلة الختامية من التصفيات والتي تقام بنظام الذهاب والإياب في شهر مارس المقبل.

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