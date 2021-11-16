ذا أثليتك: استقالة رئيس رابطة الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

كرة الشتاء في الدوري الإنجليزي

استقال جاري هوفمان رئيس رابطة الدوري الإنجليزي من منصبه.

وحسبما أشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن سبب استقالة هوفمان يعود لموافقته على بيع نادي نيوكاسل يونايتد لصندوق الاستثمار السعودي.

وتولى هوفمان منصب رئيس الرابطة في أبريل 2020 وعانى حسبما كشف التقرير طيلة 18 شهرا في اكتساب الشعبية.

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وأوضح التقرير أنه "من المفهوم أن عدم الرضا هذا لا يتعلق فقط بوضع نيوكاسل وإنه مزيج من قضايا مختلفة لكن الأحداث الأخيرة في نيوكاسل جلبت الشكاوى إلى ذروتها".

وأضاف التقرير أنه لا يعتقد عدد من المديرين التنفيذيين أن هوفمان يحمل النفوذ اللازم من الحكم والسياسة والاتصال بين أقطاب المسابقة.

وأتم التقرير أنه من المتوقع أن يعلن الدوري الإنجليزي الممتاز عن صفقة تلفزيونية جديدة وفيرة للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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