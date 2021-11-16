مران الإسماعيلي - خطط تكتيكية استعدادا لمواجهة الزمالك

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 20:50

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

يواصل لاعبو الإسماعيلي الاستعداد لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل بإستاد الإسماعيلية.

وركز الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لـ لإسماعيلي خلال المران المسائي على التدريبات التكتيكية واهتم بكيفية التحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية والتسديد بعيد المدى.

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وبدأ المران بتدريبات بدنية خفيفة قبل أن يقوم الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات تدربوا خلالها على لعب الكرة من لمسة واحدة وتحت الضغط بجانب كيفية ترجمة العرضيات إلى أهداف.

وتألق حراس المرمى خلال التدريبات التي اقيمت إشراف سيد توفيق.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء ومنحهم التعليمات الفنية.

وكان الفريق قد أدى مرانه الصباحي ضمن سياسة الجهاز الفني لرفع الحمل التدريبي قبل لقاء الجمعة المقبل.

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