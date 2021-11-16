انتهت تصفيات كأس العالم - تونس (3)-(1) زامبيا.. موريتانيا (1)-(1) غينيا الاستوائية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

منتخب تونس

تشتعل حسابات المجموعة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، خلال مواجهات الجولة الأخيرة.

تتصدر تونس المجموعة بـ 10 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية، بينما زامبيا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

وتستضيف تونس منتخب زامبيا في الجولة الأخيرة، بينما تحل غينيا الاستوائية ضيفة على موريتانيا.

الترتيب الآن

1- تونس 13 نقطة

2- غينيا الاستوائية 11 نقطة

3- زامبيا 7 نقطة

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تونس (3)-(1) زامبيا

نهاية المباراة

ق80 جوووول سكالا يقلص النتيجة لزامبيا من ركلة جزاء

ق67 مشاركة حمزة المثلوثي بدلا من محمد دراجر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 جووووول معلول

ق31 جووووووووول محمد دراجر يعزز تقدم تونس

ق29 وهبي الخزري يهدر ركلة جزاء لتونس

ق18 جووووووووول عيسى العيدوني

انطلاق المباراة

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موريتانيا (1)-(1) غينيا الاستوائية

نهاية المباراة

ق69 جوووول تعادل غينيا الاستوائية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22 جوووول موريتانيا تسجل لصالح تونس

انطلاق المباراة

تصفيات كأس العالم تونس غينيا الاستوائية زامبيا
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