انتهت تصفيات كأس العالم - الكاميرون (1) - (0) كوت ديفوار

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

الكاميرون

تسضيف الكاميرون منتخب كوت ديفوار في ختام مرحلة المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

يحتل منتخب كوت ديفوار الصدارة بـ 13 نقطة بينما الكاميرون في المركز الثاني بـ 12 نقطة ويتأهل منتخب وحيد إلى المرحلة الختامية.

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نهاية المباراة

ق71: رأسية إيفوارية في قائم الكاميرون. استمرار تقدم الأسود.

هدوء كبير في المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: تصدي مبهر من أندريه أونانا أمام تسديدة إيفوارية

ق23 الترتيب الآن الكاميرون 15 نقطة وكوت ديفوار 13 نقطة

ق22 جووووول كارل توكو إيكامبي هدف يؤهل الكاميرون

انطلاق المباراة

تصفيات كاس العالم الكاميرون كوت ديفوار
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