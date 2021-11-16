تصفيات كأس العالم - سقوط عربي أمام إيران وكوريا الجنوبية واليابان.. والصين تعرقل أستراليا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 20:17

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - كوريا الجنوبية - عمان

خسرت منتخبات سوريا والعراق وعُمان ضد إيران وكوريا الجنوبية واليابان على الترتيب في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022.

فيما عرقل منتخب الصين نظيره الأسترالي.

وكان منتخب السعودية قد واصل سلسلة نتائجه الرائعة في التصفيات، وحقق منتخب الإمارات الفوز على لبنان عصر اليوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

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المجموعة الأولى

سوريا × إيران

في عمان خسر منتخب سوريا من نظيره الإيراني بنتيجة 3-0.

سردار أزمون تقدم أولا لإيران في الدقيقة 33، وبعد 6 دقائق احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء للضيوف.

احسان حاج‌صفی‎ سجل هدف إيران الثاني في الدقيقة 42 من علامة الجزاء.

وقبل دقيقة من نهاية اللقاء سجل علي جولزاده هدف الفُرس الثالث قائدا بلاده لصدارة الترتيب والاقتراب خطوة من التأهل المباشر لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

بينما ظل منتخب سوريا دون انتصار في التصفيات متذيلا الترتيب برصيد نقطتين.

العراق × كوريا الجنوبية

ولحساب المجموعة الأولى، خسر منتخب العراق على ملعب ثاني بن جاسم بالدوحة عاصمة قطر من كوريا الجنوبية 3-0.

الشوط الأول انتهى بتقدم كوريا بهدف من لي جاي سونج في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أضاف سون هيونج مين هدف كوريا الثاني من علامة الجزاء.

وعزز جيونج ووي ييونج النتيجة بالهدف الثالث قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وارتفع رصيد كوريا عند 14 نقطة ظل بها في المركز الثاني.

بينما توقف رصيد العراق عند 4 نقاط.

المجموعة الثانية

عُمان × اليابان

وعلى ملعب السلطان قابوس قاد جونيا إيتو الساموراي الياباني للفوز على عُمان بهدف دون مقابل.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 81.

فوز رفع رصيد اليابان إلى 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن السعودية ارتقت بها للمركز الثاني مستغلة تعادل أستراليا.

بينما توقف رصيد عُمان عند 7 نقاط بالخسارة الثلاثة.

الصين × أستراليا

في المجموعة الثانية، تعادل منتخب الصين مع نظيره الأسترالي في مباراة أقيمت على ملعب الشارقة بالإمارات.

ميتشيل دوك تقدم أولا لأستراليا في الدقيقة 38.

وسجل وو لي هدف التعادل للصين من علامة الجزاء في الدقيقة 71.

تعادل رفع رصيد أستراليا إلى 11 نقطة وتراجع للمركز الثالث بعد فوز اليابان على عُمان.

بينما رفع الصين رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير.

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