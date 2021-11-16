تصفيات كأس العالم.. السعودية تخطو بثبات نحو المونديال والإمارات تفوز على لبنان

واصل المنتخب السعودي رحلته بنجاح في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر على حساب فيتنام بهدف دون رد.

صالح الشهري سجل هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 31 من صناعة فهد المولد.

فهد المولد عاد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لإلغاءه.

المنتخب السعودي حافظ على صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بينما يتذيل منتخب فيتنام المجموعة دون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الأولى، فاز منتخب الإمارات على لبنان بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق علي مبخوت من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الإمارات للنقطة السادسة في المركز الثالث بينما توقف رصيد لبنان عند 5 نقاط في المركز الرابع.