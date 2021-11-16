تصفيات كأس العالم - تعادل نيجيريا يحبط مفاجآت كاب فيردي

تصفيات كأس العالم – بلايلي ينقذ الموقف.. الجزائر تنجو من فخ بوركينا فاسو وتتأهل للمرحلة النهائية

مؤتمر كيروش: منذ أسبوعين لم يصدق أحد مشاركة هؤلاء.. ومن الممكن استخدام ملعب برج العرب في الزراعة