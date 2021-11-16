تصفيات كأس العالم - معلول يقود تونس أمام زامبيا.. والجزيري والمثلوثي على الدكة

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي لفريقه بقيادة علي معلول.

ويجلس الثنائي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي على مقاعد بدلاء تونس أمام زامبيا.

ويستضيف منتخب تونس نظيره الزامبي في ختام دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ويحتاج نسور قرطاج للفوز من أجل ضمان التأهل للمرحلة الختامية من التصفيات.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: منتصر تعلبي - ياسين مرياح - ديلان برون - علي معلول

الوسط: محمد دراجر - عيسي العيدوني - فرجاني ساسي - نعيم سليتي - سيف الدين خاوي

المهاجم: وهبي خرزي

ويتصدر منتخب تونس مجموعته بـ 10 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية بينما زامبيا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.