مؤتمر كيروش: منذ أسبوعين لم يصدق أحد مشاركة هؤلاء.. ومن الممكن استخدام ملعب برج العرب في الزراعة

أوضح البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر أن العديد لم يتوقع أن يشارك لاعبون جدد بقميص الفراعنة ضد الجابون، وتحدث عن أرضية ملعب برج العرب.

واختتم منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم بالفوز على الجابون 2-1 متأهلا للمرحلة الأخيرة من كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وقال كيروش عبر المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الجابون: "اعتقد أن منتخب مصر خلق العديد من الفرص، وبعد الفرص التي صنعنها كان هناك فريق واحد يستحق الفوز وهو مصر".

وأضاف "فزنا أيضا بفرصة إشراك عدة وجوه جديدة واللعب بطريقة مختلفة، فكان هناك مكاسب جديدة، وهذا سيساعدنا في المباريات المقبلة".

وأكمل "خضنا 4 مباريات، فزنا في 3 وتعادلنا في واحدة خارج أرضنا واللاعبون يستحقون تهنئة الجميع، والآن هذا وقت التحضير للمستقبل".

وأردف "بالطبع خطة التحضير تجعلنا نفكر في أشياء عديدة داخل وخارج الملعب، وهذا ما سنبدأ به في المباريات المقبلة".

وواصل "في كرة القدم من الصعب الوصول للتوليفة الأفضل، نحاول أن نتحسن، اليوم خسرنا لاعبين بسبب الإنذارات وأيضا الإصابات، لدينا 4 لاعبين لم يشاركوا بسبب البطاقات الصفراء ضد أنجولا، لهذا السبب نقدم فرص للاعبين آخرين".

وأوضح "كمدرب لدي 23 لاعبا، أرى اللاعب عندما يشارك كبديل ويقاتل فهذا يعني أننا نسير بشكل جيد، الجميع لديه 11 لاعبا لكن المدرب يلعب بـ 30 لاعبا ويعطيهم الشجاعة والجرأة واليوم شارك عدة لاعبين شباب، منذ أسبوعين لم يصدق أحد أن أحمد ياسين أو مروان حمدي أو إمام عاشور سيرتدون قميص منتخب مصر ويتواجدوا مستقبلا وبدعم مدربي الأندية سنكون أفضل".

وتابع "أركز على الحاضر والمستقبل، ولا أستطيع العودة للماضي ولا يشغلني ذلك، في مصر لدينا الكثير للتحدث عنه، هناك الكثير من الأشياء الرائعة والتاريخ العظيم لنتحدث عنه".

وأكمل "عندما يكون هناك لاعب مثل محمد صلاح يشارك، ينتظر الجمهور شيئا خاصا، لكن هل تتخيل بدون عمرو السولية هل كنا لنفوز؟ الأهم هو عمل المجموعة، أتوقع من التغيير أن من سيشارك سيكون له تأثير، ومن الرائع أن يشارك لاعبين جدد ويقدمون أداءً جيدا".

واستدرك "مصر تلعب من أجل سمعتها وتدافع عن القميص، ومن الصعب أن تحافظ على عقلية اللاعب خاصة مع نهاية التصفيات".

وأردف عن ملعب برج العرب "لعبنا على ملعب أقيمت عليه عديد المباريات، كمحترفين عندما ترى الأرضية، الجيد هو اللون فقط وليس أي شيء آخر، من الممكن أن تستخدمه في الزارعة وليس كرة القدم، اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم، الآن لدينا كأس العرب ونريد أن نصبح جاهزين لكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "هذه المباراة ليست تحضير لبطولة أخرى بل للتحسن والنمو واكتساب اللاعبين لخبرات أكثر، يمكنك أن تدرس في الجامعة ويكون جيد لكن تحتاج للخبرة لتنضج".

وفسّر "عندما ترتدى قميص منتخب مصر خاصة اللاعبين الصغار في غرفة الملابس يكون وزن القميص 200 جرام، وعندما يشاهدك 90 مليون مصري، يصبح وزن القميص 1000 كيلوجرام، إذا ما نحتاجه هو دعم اللاعب وإعطاءه الثقة ليصبح أفضل ويتحسن".

وواصل "منذ أسبوعين لم يتحدث أحدا عن عدة لاعبين بأنهم سيرتدوا قميص المنتخب، واليوم ارتدوا قميص المنتخب الوطني وغدا سيكون لدينا 40 لاعبا لنختار من بينهم".

وأتم "عندما أضع التشكيل، أحب أن ينتقدني الناس من الممكن أن يكون رأيهم صحيحا، وسأوافق معهم ومن الممكن أن يكون رأيهم خاطئ وسأكمل عملي، من يعطني النصيحة سأقول له شكرا، لأن في حياتي لا أحد يتعلم بدون مقابل".

video:1