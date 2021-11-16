هدف طريف يُنصر مصر على الجابون في تصفيات كأس العالم

تسبب هدف عكسي طريف في انتصار منتخب مصر على الجابون بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء.

واستضاف منتخب مصر نظيره الجابون في ملعب برج العرب في سادس جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بـ14 نقطة فيما تأتي الجابون ثانيا بسبع نقاط بفارق الأهداف عن الجابون وأخيرا أنجولا رابعا بخمس نقاط.

افتتح محمد مجدي "أفشة" أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.

وأدرك منتخب الجابون التعادل عن طريق جيم ألفينا في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 75 سجل يوهان أوبيانج الهدف الثاني لمنتخب مصر بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة طرد لاعب الجابون دينيس بوانجا في الدقيقة 85 عقب حصوله على إنذارين.

وتقام المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال في شهر مارس المقبل.

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ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بشكل سريع من منتخب مصر وحصل أحمد ياسر ريان على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل دينيس بوانجا.

وحول أفشة ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس الجابوني ليعلن عن الهدف الأول للفراعنة.

لكن بعد الهدف هبط أداء منتخب مصر كليا وأصبح استحواذ الجابون أكبر.

وعلى الرغم من سيطرة الجابون على مجريات اللقاء لكن انحصر اللعب في وسط الملعب وغابت الفرص الخطيرة.

وكاد منتخب الجابون يدرك التعادل في الدقيقة 30 لكن أحمد حجازي وضع قدمه أمام تسديدة آرون بوبيندزا ليحول تصويبته لركلة ركنية.

وسدد أحمد فتحي كرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء لكن تصويبته ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 54 ومن ارتباك كبير داخل منطقة الجزاء سجل جيم ألفينا التعادل للجابون.

وأجرى منتخب مصر ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 59 بمشاركة كل من محمد صلاح وإمام عاشور ومصطفى فتحي بدلا من محمد شريف وعمرو السولية وأحمد ياسر ريان.

وأعطى أحمد فتحي شارة قيادة المنتخب لصلاح فور مشاركته.

وحصل إمام عاشور على خطأ أمام منطقة جزاء الجابون لكن تسديدة صلاح ارتدت من الحائط البشري.

وكاد حجازي يسجل هدفا لكن رأسيته شتتها دفاع الجابون.

وفي الدقيقة 75 انطلق أفشة ومرر بينية لصلاح لكن اصطدمت الكرة بيوهان أوبيانج مدافع الجابون وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لمنتخب مصر.

وأجرى كارلوس كيروش مدرب مصر تبديلا رابعا بمشاركة أحمد ياسين بدلا من أحمد حجازي.

وتعرض دينيس بوانجا لاعب الجابون للطرد في الدقيقة 85 بعد حصوله على إنذارين وعقب تدخله بقوة على محمد حمدي.

هدأت المباراة بعد ذلك وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع شارك محمود علاء بدلا من أفشة قبل أن ينتهي اللقاء بفوز مصر بهدفين لهدف.