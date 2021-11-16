تصفيات كأس العالم - موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 23:00

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

انتهى دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر بصعود 10 منتخبات في انتظار المرحلة النهائية.

ويشارك 5 منتخبات من قارة إفريقيا في كأس العالم المقرر إقامته من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام المقبل.

المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية والتصنيف

أخبار متعلقة
سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم مانشيني: ما زلت اعتقد أننا فريق عظيم.. أؤمن بأننا سنذهب لكأس العالم مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بنشرقي لم يتفق مع أي ناد.. الأولوية لـ الزمالك صراع ناري - ماذا تحتاج تونس ونيجيريا والجزائر لإكمال حلم كأس العالم.. وموقف صعب لـ هولندا

تأهلت منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي والكونغو الديموقراطية وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون.

التصنيف الأول سيضم السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس.

التصنيف الثاني سيضم مصر ومالي وغانا والكونغو الديموقراطية والكاميرون.

ويواجه منتخب مصر فريقا من التصنيف الأول.

موعد القرعة

كشف FilGoal.com في وقت سابق عن موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تقام قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم يوم 18 ديسمبر قي قطر.

مصدر من الاتحاد الإفريقي قال لـ FilGoal.com: "فيفا استقر على يوم 18 ديسمبر موعدا لإقامة قرعة الدور النهائي لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا".

وأوضح "القرعة ستقام في الدوحة وذلك بالتزامن مع نهائي كأس العرب".

وأتم "من المتوقع أن يعلن الفيفا الأمر بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعدما يقوم بإخطار الاتحادات به".

موعد مباريات المرحلة النهائية

تقام مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 خلال التوقف الدولي القادم في شهر مارس.

وتلعب المباريات خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس 2022 في انتظار تحديد الموعد النهائي بشكل رسمي.

مصر غانا السنغال المغرب مالي الكونغو الديموقراطية تصفيات كأس العالم موعد القرعة النهائية
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون تصفيات كأس العالم – الكاميرون إلى المرحلة النهائية بانتصار صعب ضد كوت ديفوار تصفيات كأس العالم - بمشاركة بنشرقي.. المغرب بالعلامة الكاملة إلى المرحلة الأخيرة مباشر تصفيات كأس العالم - هولندا (0) (0) النرويج.. مونتينجرو (1) (2) تركيا.. الأتراك يقلبون الطاولة كيروش: حققنا العديد من الانتصارات.. هيا نستعد للمباراة المقبلة تصفيات كأس العالم - ديباي يقود هجوم هولندا.. وهالاند يغيب عن النرويج
أخر الأخبار
بسبب مشاكل القلب للاعبين.. طبيب المنتخب يشارك في اجتماع الاتحاد الإنجليزي 3 دقيقة | مصر
تصفيات كأس العالم - موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 20 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم – الكاميرون إلى المرحلة النهائية بانتصار صعب ضد كوت ديفوار 21 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - بمشاركة بنشرقي.. المغرب بالعلامة الكاملة إلى المرحلة الأخيرة 23 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - تونس تؤمن وصولها للمرحلة الختامية بثلاثية في شباك زامبيا 28 دقيقة | إفريقيا
ذا أثليتك: استقالة رئيس رابطة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر تصفيات كأس العالم - هولندا (0) (0) النرويج.. مونتينجرو (1) (2) تركيا.. الأتراك يقلبون الطاولة ساعة | تصفيات كأس العالم
كيروش: حققنا العديد من الانتصارات.. هيا نستعد للمباراة المقبلة 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 4 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة