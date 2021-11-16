تشكيل الجزائر - محرز وبونجاح يقودان الهجوم أمام بوركينا فاسو.. للمنافسة على بطاقة كأس العالم

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر التشكيل الأساسي لمواجهة بوركينا فاسو في ختام مباريات دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

تستضيف الجزائر فريق بوركينا فاسو ليحسم أحدهما بطاقة التأهل للمرحلة الأخيرة والحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل منتخب الجزائر الصدارة برصيد 13 نقطة ويحتاج لنقطة واحدة فقط لحسم التأهل، أما بوركينا فاسو ففي المركز الثاني بـ 11 نقطة ولا بديل عن الفوز لحسم التأهل.

وتقام المرحلة الأخيرة من التصفيات بين 10 منتخبات وعن طريق القرعة ستسفر عن خمس مواجهات بطريقة الذهاب والإياب ليتأهل خمسة منتخبات إلى كأس العالم مباشرة.

وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: حسين بن عيادة - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - جمال بن العمري

الوسط: راميز زروقي - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - رياض محرز

الهجوم: إسلام سليماني - بغداد بونجاح