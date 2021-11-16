قبل ساعات من اللقاء.. أزمة حضور جماهير تونس ضد زامبيا تتواصل ببيان جديد

قبل 4 ساعات من انطلاق اللقاء.. تواصلت أزمة حضور الجماهير لمباراة المنتخب التونسي ضد نظيره الزامبي ببيان جديد من اتحاد الكرة التونسي.

وتستضيف تونس في التاسعة من مساء الثلاثاء منتخب زامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

في البداية نشر الاتحاد التونسي بيانا أوضح فيه رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحضور الجماهير للمباراة.

بعدها بنصف ساعة، نشرت وزارة الشباب والرياضة التونسية بيانا تقول فيه إنها ستسمح للجماهير بحضور اللقاء وبالمجان.

في الخامسة من مساء الثلاثاء نشر الاتحاد التونسي بيانا جديدا جاء على النحو التالي:-

راسل الإتحاد الإفريقي من جديد الجامعة التونسية لكرة القدم مؤكدا ما يلي:

الإتحاد الإفريقي قد قرر عدم السماح بدخول الجماهير لمقابلة المنتخب التونسي والمنتخب الزامبي بتاريخ 16 نوفمبر 2021، وقد أعلم بذلك الجامعة التونسية لكرة القدم في مراسلة سابقة.

بلاغ وزارة الشباب والرياضة يتعارض مع قواعد وقرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأن عدم احترام القواعد والقرارات الصادرة عن الإتحاد الإفريقي يعرض إلى قرارات تأديبية من الإتحاد الإفريقي.

وتبعا لمكتوب كاف تؤكد الجامعة التونسية من جهتها ما يلي:

قرار عدم دخول الجماهير هي من مشمولات الإتحاد الإفريقي بناء على شروط وقواعد ضبطها الإتحاد الإفريقي بنفسه ولا دخل للجامعة التونسية لكرة القدم فيها.

رغبة منها في حضور الجماهير ، سعت الجامعة لذلك بكل الطرق القانونية الممكنة ولم يتسنى لها ذلك للأسباب التي وقع شرحها سابقا.

الرجاء من جميع الأطراف المعنية عدم اتخاذ ما من شأنه أن يتسبب في عقوبات لكرة القدم التونسية.

تهيب الجامعة التونسية لكرة القدم بالجميع الابتعاد عن أي تجاذبات محتملة و الوقوف يد واحدة لمؤازرة المنتخب التونسي الذي يلعب مقابلة هامة مساء هذا اليوم حيث يرفع العلم التونسي وحيث يعزف النشيد الرسمي الوطني التونسي.

ويحتاج منتخب تونس للفوز على زامبيا لضمان التأهل إذ أنه حصد 10 نقاط بالتساوي مع غينيا الاستوائية ولكن نسور قرطاج يتصدرون المجموعة الثانية بفارق الأهداف.