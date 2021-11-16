رباعي ليفربول جاهز لمواجهة أرسنال

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 16:44

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف جوردان هندرسون في برايتون

تلقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول دفعة معنوية بمشاركة رباعي الفريق في تدريبات يوم الثلاثاء، قبل مواجهة أرسنال يوم السبت.

وشارك الرباعي ساديو ماني وجوردن هندرسون وتياجو ألكانتارا وجيمس ميلنر في التدريبات بعد الشفاء من إصابات مختلفة.

الثنائي هندرسون وماني أصيب خلال فترة التوقف الدولي مع منتخبي إنجلترا والسنغال.

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بينما غاب الثنائي ميلنر وتياجو عن المباريات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، لكن الإسباني لعب 21 دقيقة أمام وست هام يونايتد قبل التوقف الدولي.

ويستعد ليفربول لاستضافة أرسنال ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

ليفربول يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

فيما يتواجد أرسنال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

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