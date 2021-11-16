مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف الاتحاد حال حضور الجماهير لمباراة تونس وزامبيا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 15:45

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب تونس

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موقفه من حضور الجماهير لمباراة تونس وزامبيا في ختام مباريات دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "أبلغنا الاتحاد التونسي أن المباراة أمام زامبيا ستكون بدون حضور جماهيري".

وأضاف "حال حضور الجماهير سيكون القرار الأخير بخصوص توقيع العقوبات من عدمها عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم بصفته المسؤول عن التصفيات".

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الأنباء تضاربت حول إمكانية حضور الجماهير لمباراة تونس وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2022 مساء الثلاثاء.

وتستضيف تونس اليوم الثلاثاء منتخب زامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر اتحاد الكرة التونسي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رفض طلب نظيره التونسي بحضور الجماهير لمباراة نسور قرطاج ضد زامبيا.

وأفاد الاتحاد التونسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه خاطب وزارة الصحة للحصول على الموافقة بحضور الجماهير للمباراة.

ولكن كان من المفترض أن يكون الحد الأقصى للحصول على الموافقة هو يوم الجمعة الماضية ولكن تأخر الحصول على التصريح حتى يوم الإثنين.

وبناء عليه رفض كاف طلب تونس في نهاية المطاف بحضور الجمهور.

على عكس ذلك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية السماح للجماهير بحضور المباراة مجانا.

ويحتاج منتخب تونس للفوز على زامبيا لضمان التأهل إذ أنه حصد 10 نقاط بالتساوي مع غينيا الاستوائية ولكن نسور قرطاج يتصدرون المجموعة الثانية بفارق الأهداف.

تونس زامبيا تصفيات كأس العالم
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