اتهام ميندي بقضيتي اغتصاب جديدتين

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 14:12

كتب : عبد الرحمن فوزي

بينجامين ميندي

وجهت النياة الإنجليزية تهمتان اغتصاب جديدتان لبينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي.

بنجامين ميندي

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقالت النيابة في بيان رسمي بإنها قد فوضت شرطة شيشاير بتهمتي اغتصاب إضافيتين بجانب ساها ماتوري صاحب الـ 40 عاما وشريكه في الجريمة.

وذكرت شرطة شيشاير ودارة الادعاء الملكية بأن الإجراءات الجنائية ضد ماتوري وميندي حية وأن لهما الحق في محاكمة عادلة.

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ويقضي ميندي حاليا فترة من الحبس الإحطياتي في محكمة ليفربول منذ القبض عليه في شهر أغسطس الماضي بسبب نزجيه اتهامات سابقة له بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

مجموع التهم الحالي لبينجامين ميندي قد وصل إلى 6 اتهامات بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي، بالإضافة إلى كسر قواعد الحجر الصحي، وجميع التهم الموجهة إليه يقال بأنها حدثت في الفترة ما بين شهر مارس الماضي إلى شهر أغسطس حيت تم القبض عليه.

ميندي انضم لمانشسر سيتي قادما من صفوف موناكو في 2017، وشارك خلال تلك الفترة في 75 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 12 آخرين.

بنجامين ميندي مانشستر سيتي
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