كاف يرفض طلب تونس بحضور الجماهير لمباراة زامبيا في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 12:50

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب تونس

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طلب نظيره التونسي بحضور الجماهير لمباراة نسور قرطاج ضد زامبيا.

وتستضيف تونس اليوم الثلاثاء منتخب زامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتاج منتخب تونس للفوز على زامبيا لضمان التأهل إذ أنه حصد 10 نقاط بالتساوي مع غينيا الاستوائية ولكن نسور قرطاج يتصدرون المجموعة الثانية بفارق الأهداف.

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وذكر الاتحاد التونسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه خاطب وزارة الصحة للحصول على الموافقة بحضور الجماهير للمباراة.

ولكن كان من المفترض أن يكون الحد الأقصى للحصول على الموافقة هو يوم الجمعة الماضية ولكن تأخر الحصول على التصريح حتى أمس الإثنين.

وبناء عليه رفض كاف طلب تونس في نهاية المطاف بحضور الجمهور.

تونس زامبيا تصفيات كأس العالم
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