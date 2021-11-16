أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي خصم 21 نقطة من رصيد دربي كاونتي بدوري القسم الثاني بسبب أزمة إفلاس النادي.

وأفادت الرابطة في بيان: "وفقا للوائح تم خصم 21 نقطة من رصيد دربي كاونتي يأتي ذلك بعدما دخل النادي تحت الإدارة القضائية بسبب معاناته المالية وأخطاء في الحسابات المالية".

وأضاف البيان "تم التصديق على القرار رسميا من قبل رئيس اللجنة التأديبية المستقلة وفقا للوائح رابطة الدوري الإنجليزي".

في البداية خضم الاتحاد الإنجليزي 12 نقطة من دربي كاونتي الشهر الماضي.

وواجه دربي كاونتي خطر خصم 9 نقاط إضافية بسبب أخطاء في حسابات النادي المالية، وهو ما حدث بالفعل.

وأصبح دربي كاونتي في المركز الاخير بجدول المسابقة برصيد -3.

video:1