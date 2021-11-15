أبو جريشة لـ في الجول: مواجهة الزمالك تزيد صعوبتها لهذه الأسباب

شدد محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالإسماعيلي على صعوبة مواجهة الزمالك المقبلة.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 19 نوفمبر على ملعب الإسماعيلية.

وقال أبور جريشة في تصريحات لـ FilGoal.com : "مواجهة الزمالك صعبة، وصعوبتها تأتي من طبيعة المواجهات بين الفريقين على مدار التاريخ الكروي وزادت صعوبتها نتائج الفريق في الموسم الحالي".

وتابع "نعتمد في استعداداتنا لهذه المباراة على رغبات اللاعبين في أنفسهم وما يحمله كل منهم ويسعى لتحقيقه لنفسه وللفريق حتى يخرج من أزمته".

واستمر "كما نعتمد على وجود مدير فني جديد والذي يحمل رغبات كبيرة يسعى لتحقيقها لنفسه وللفريق وظهر ذلك من أول يوم تحم فيه مسؤولية تدريب الفريق".

وأعلن الإسماعيلي تعيين الأرجنتيني خوان براون كمدرب جديد للفريق، خلفا لطلعت يوسف الذي رحل بعد المباريات الثلاث الأولى.

وأتم "نسعى لتكون بداية الفريق من خلال لقاء الزمالك قوية، يبدأ بها الفريق العودة للتوازن واستقرار النتائج".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق الأهداف عن كل من إيسترن كومباني وفاركو بدون نقاط لكل منهم.