تصفيات كأس العالم – النيجر تكتسح جيبوتي بسباعية.. وانتصار معنوي لكينيا

اكتسح منتخب النيجر منافسه جيبوتي بسبعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين في سادس جولات دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت المباراة في ملعب الجنرال سيني كونتشي في النيجر ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح فيكتوريان أديبايور أهداف المباراة في الدقيقة 14 للنيجر، وأدرك منتخب جيبوتي التعادل عن طريق يوسف أحمد في الدقيقة 33.

ولكن ما هي إلا ثلاث دقائق إلا وسجل منتخب النيجر الهدف الثاني عن طريق أديبايور كذلك.

وفي الدقيقة الدقيقة 62 سجل أمادو سابو الهدف الثالث للنيجر وتلاه الرابع بعد دقيقتين فقط عن طريق دانييل سوساح.

وأضاف فيكتوريان أديبايور الهدف الثالث له والخامس لبلاده في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 84 قلص منتخب جيبوتي النتيجة بهدف ثان عن طريق يابي سياد إسمان.

لكن بعد دقيقة واحدة سجل عيسى دجبريلا الهدف السادس وتلاه بهدف سابع في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة ينهي منتخب النيجر المجموعة الأولى في المركز الثالث بسبع نقاط ويأتي جيبوتي رابعا بدون أي نقطة.

كينيا X رواندا

وفي ملعب نيابو ناشيونال فاز منتخب كينيا صاحب الأرض على منافسه رواندا بهدفين لهدف.

افتتح مايكل أولونجا أهداف المباراة لكينيا في الدقيقة الثانية.

وأضاف ريتشارد أودادا الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

وقلص أوليفر نيونزيما النتيجة بهدف أول لرواندا في الدقيقة 66.

بتلك النتيجة ينهي منتخب كينيا التصفيات في المركز الثالث في المجموعة الخامسة بست نقاط ويحتل منتخب رواندا المركز الرابع بنقطة وحيدة.

ناميبيا X توجو

وفي ملعب أورلاندو خسر منتخب ناميبيا صاحب الأرض بهدف دون رد ضد توجو.

سجل بلاكا فيسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وينهي بذلك منتخب توجو سباق التصفيات في المجموعة الثامنة في المركز الثاني بثماني نقاط.

فيما يأتي منتخب ناميبيا ثالثا بخمس نقاط.

غينيا بيساو X السودان

وفي ملعب الكبير لمراكش بالمغرب تعادل منتخب غينيا بيساو سلبيا بدون أهداف مع السودان.

منتخب غينيا بيساو أنهى المجموعة التاسعة في المركز الثاني بست نقاط.

فيما يحتل منتخب السودان المركز الرابع بثلاث نقاط.