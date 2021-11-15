الدرجة الثانية – الراحل رقم 20.. الزرقا يوجه الشكر لـ محمد عبد الله

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 19:01

كتب : رضا السنباطي

فريق الزرقا

أعلن نادي الزرقا اليوم الإثنين رسميا إقالة محمد عبد الله المدير الفني للفريق من منصبه بعد الخروج من كأس مصر.

جاء ذلك عقب الهزيمة من بني عبيد أحد أندية القسم الثالث بهدف دون رد.

وحقق الزرقا تحت قيادة عبد الله أربع نقاط من أربعة تعادلات وهُزم ثلاث مرات.

أخبار متعلقة
شوقي غريب: الدرجة الثانية منجم لاعبين.. ونطمح لاجتياز الجيل السابق الدرجة الثانية - محمد صلاح مديرا فنيا لـ بلدية المحلة الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد 7 جولات

وسيجتمع مجلس إدارة نادي الزرقا مع طارق غيدة مدرب غزل المحلة السابق لقيادة الفريق.

كما استقال جميل حلمي من تدريب الإعلاميين بعد الهزيمة من الألومنيوم.

وبذلك يصبح محمد عبد الله هو الراحل رقم 20 عن فريقه في الدرجة الثانية سواء كان ذلك إقالة أو استقالة بعد مرور سبع جولات فقط.

ويقام دوري الدرجة الثانية بمشاركة 48 فريقا يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات.

وبذلك تضم قائمة الراحلين كل من:

محمد عبد الله من الزرقا.

جميل حلمي من الإعلاميين.

كرم جابر من الرجاء وتولي رضا أبو اليزيد منصب المدير الفني.

رحيل طارق الصاوي من الحمام وتولي عطية صابر منصب المدير الفني.

رحيل زيزو حشمت من كيما أسوان وتولي حسين سلطان مؤقتا منصب المدير الفني ثم سعيد عبد العزيز.

رحيل أحمد صالح من المجد السكندري وتولي أدهم السلحدار منصب المدير الفني.

رحيل سعيد إبراهيم من قنا وتولي كمال الزين منصب المدير الفني.

رحيل ياسر عبد الواحد من ألعاب دمنهور وتولي أبو العينين شحاتة منصب المدير الفني.

رحيل بلبل بيومي عن المنصورة وتولي ياسر الكناني في منصب المدير الفني.

رحيل محمد ياسين من بورفؤاد وتولي أبو طالب العيسوي منصب المدير الفني.

رحيل عيد مرازيق من بنها وتولي محمد عبد الرؤوف منصب المدير الفني.

رحيل ياسر رضوان من الألومنيوم وتولي محمود مرزوق منصب المدير الفني.

رحيل خالد غنيم من النصر وتولي ياسر رضوان منصب المدير الفني.

رحيل أحمد عبد العزيز من المريخ وتولي أيمن الجمل منصب المدير الفني.

رحيل محمد حليم من حرس الحدود وتولي محمد مكي منصب المدير الفني.

رحيل محمد جمال من تليفونات بني سويف وتولي كرم جابر منصب المدير الفني.

رحيل علاء عبد العال من القناة وتولي طارق فهيم الفريق مؤقتا ثم تولي محمد حليم منصب المدير الفني.

رحيل رمضان رجب من الفيوم وتولي سعيد صبحي منصب المدير الفني.

رحيل حسن موسى من بلدية المحلة وتولي محمد صلاح منصب المدير الفني.

رحيل أحمد الكأس من أبو قير للأسمدة وتولي أيمن المزين منصب المدير الفني.

الدرجة الثانية الزرقا
نرشح لكم
الدرجة الثانية – الراحل رقم 20.. الزرقا يوجه الشكر لـ محمد عبد الله الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد 7 جولات في الدرجة الثانية - انتصار الإنتاج الحربي وكفر الشيخ والألومنيوم الدرجة الثانية – هشام زكريا يكشف لـ في الجول تفاصيل تعرضه لإغماء أمام بورفؤاد الدرجة الثانية - ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة السابعة الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة السابعة
أخر الأخبار
بيان من اتحاد الكرة لتوضيح أمر الحراسة الخاصة لـ منتخب مصر 5 دقيقة | مصر
بيان من الاتحاد الأردني حول شكوى "التحقق من جنس لاعبة إيران" 18 دقيقة | آسيا
تصفيات كأس العالم - إيقاف حكام مواجهة الأرجنتين ضد البرازيل 35 دقيقة | أمريكا
لابورتا: عودة ميسي وإنيستا؟ لا استبعد ذلك 39 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يمدد تعاقد إمام عاشور ساعة | مصر
خبر في الجول - الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الله جمعة وإمام عاشور لتجديد التعاقد 2 ساعة | الدوري المصري
ماركا: بيل يغيب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة 2 ساعة | الدوري الإسباني
ألفيش يكشف كواليس عودته لـ برشلونة.. ومركزه الجديد مع الفريق 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل