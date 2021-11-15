كأس مصر.. مفاجأة كبيرة ضمن نتائج الدور التمهيدي الثاني للبطولة

فجر فريق بروكسي الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة مفاجأة كبيرة بعدما نجح في التغلب على حرس الحدود في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر.

وفاز بروكسي على حرس الحدود بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفيما يلي جميع نتائج الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر:

حرس الحدود 1-1 بروكسي

ركلات الترجيح 5-4 لصالح بروكسي

بلقاس 0-0 شربين

ركلات الترجيح 4-2 لصالح شربين

نبروه 0-2 السرو

جمهورية شبين 0-0 بيلا

ركلات الترجيح 4-2 لصالح شبين

بلدية المحلة 0-0 بلطيم

ركلات الترجيح فوز بلدية المحلة

بايونيرز 0-2 المنصورة

دكرنس 4-0 غزل دمياط

منية سمنود 1-1 الشرقية

ركلات الترجيح 5-4 لصالح منية سمنود

دمياط 2-0 بوروسيا مصر

بني عبيد 1-0 الزرقا

طنطا 3-1 اتحاد بسيون

بدر 3-2 كوم حمادة

سبورتنج 0-0 دمنهور

ركلات الترجيح 6-5 لصالح دمنهور

الحامول 1-3 أشمون

دلفي 0-0 المصري بالسلوم

ركلات الترجيح 4-2 لصالح المصري

إسكندرية للبترول 1-3 مياه البحيرة

الأولمبي 2-2 أبو قير للأسمدة

ركلات الترجيح 6-5 لصالح أبو قير

المجد السكندري 2-1 الحرية