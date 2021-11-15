جيرارد: أحب التحدي والمخاطرة.. وسر اختيار أستون فيلا

أعرب ستيفن جيرارد عن سعادته بقيادة أستون فيلا وحبه للتحدي والمخاطرة وخوض تلك المغامرة.

وتولى جيرارد قيادة أستون فيلا خلفا لدين سميث، وذلك بعد نجاح أسطورة إنجلترا في فترته مع رينجرز الأسكتلندي.

وقال جيرارد عبر موقع أستون فيلا الرسمي: "بالنسبة لي كان الأمر يتعلق بكيفية البدء، التعلم من البداية والابتعاد عن الكاميرات".

وأضاف "قيادة فريق شباب ليفربول شكل دعما كبيرا لي، ومنحني ذلك بضع سنوات من الخبرة الحقيقية في الملعب لأشعر بالراحة في التحضير".

وعن قيادة رينجرز أوضح "أعتقد أن تلك الفرصة كانت كبيرة مع فريق مبدع آخر".

وشدد جيرارد "أنا أحب التحدي وأحب المخاطرة، وهذا شيء أتطلع حقا للدخول إليه".

وتابع "أعتقد أن أستون فيلا سوف يناسبني لأنني أعرف أن جماهيره متحمسة للغاية، وأعلم أن هناك مطلبا وضغوطا للفوز وهذا شيء عشت معه منذ كان عمري 17 عاما".

وعن سبب اختياره لأستون فيلا أوضح "هم نادي كرة قدم مبدع وأعرفه جيدا من الخارج، وأنا متحمس جدا للبدء في بناء العلاقات ودخول ملعب التدريب".

واختتم تصريحاته "أنا جائع جدا وطموح جدا والبداية لا يمكن أن تأتي بسرعة".

ويقود جيرارد أستون فيلا في المباراة الأولى أمام برايتون يوم السبت المقبل.