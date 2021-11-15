تشكيل الزمالك - طارق حامد وزيزو وأوباما يواجهون مستقبل وطن وديا

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الأساسي لمواجهة مستقبل وطن وديا.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد أحمد زكي من فريق الشباب بجانب طارق حامد وأحمد سيد زيزو.

ويستضيف الزمالك فريق مستقبل وطن على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي ضمن الاستعدادات خلال التوقف الدولي.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي في الخامسة والنصف من مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - أحمد زكي - محمد عبد الشافي

الوسط: إسلام جابر - طارق حامد - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم

الهجوم: عمر السعيد