كاف: استخدام تقنية الفيديو من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استخدام تقنية الفيديو في المباريات بداية من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وتقام النسخة الأولى من منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات في مصر حتى يوم الجمعة 19 من نوفمبر الجاري.

وشارك من مصر نادي وادي دجلة الذي ودع المنافسات من دور المجموعات بعد أن احتل المركز الثالث بـ 4 نقاط وخرج بفارق الأهداف.

وتقام منافسات نصف النهائي بين فريقي هاساكاس الغاني أمام الجيش الملكي المغربي في الرابعة عصر اليوم الإثنين.

أما المباراة الأخرى فبين ناديي مالابو كينجز وصنداونز في السابعة مساء.

وأقيم دور المجموعات بين الفرق الثمانية بدون استخدام تقنية الفيديو.

وكشف كاف عن مشاهدة مباريات النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات في أكثر من 30 دولة بما في ذلك قارات أمريكا الجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية.

وأشار كاف إلى أن استخدام تقنية الفيديو ليس فقط لتعزيز كرة القدم للسيدات في إفريقيا ولكن لتعزيز احتراف اللعبة.