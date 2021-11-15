هذه هي المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022.. والتي تقترب منه

دخلت تصفيات كأس العالم 2022 مراحلها الحاسمة في هذه الأيام، وبلغ التنافس ذروته في الجولات الأخيرة، فمن تأهل للمونديال ومن اقترب، هذا ما سنعرضه في السطور القادمة.

قطر المستضيفة كانت تنتظر 31 منتخبا من كل القارات من أجل المشاركة في أول كأس عالم يقام في الشرق الأوسط.

المنتخبات الـ9 التي تأهلت للمونديال هي:-

قطر

البرازيل

فرنسا

ألمانيا

إسبانيا

الدنمارك

بلجيكا

كرواتيا

صربيا

هناك 5 منتخبات ضمنت تواجدها في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم وهي:-

البرتغال

السويد

اسكتلندا

روسيا

مقدونيا الشمالية

سيتم تحديد باقي الفرق المتأهلة للملحق عقب نهاية التصفيات يوم الثلاثاء.

في القارة الإفريقية حسمت 6 منتخبات تواجدها في الدور الحاسم المؤهل للمونديال، والذي يقام في مارس المقبل، وهي:-

مصر

المغرب

غانا

السنغال

الكونغو الديمقراطية

مالي

البطاقات الـ4 الأخرى انحصرت بين كوت ديفوار أو الكاميرون، وتونس أو غينيا الاستوائية، والجزائر أو بوركينا فاسو، ونيجيريا أو كاب فيردي.

في قارة أمريكا الجنوبية تقترب الأرجنتين من اللحاق بالبرازيل في المونديال.

أما القارة الآسيوية فيتبقى على نهاية تصفياتها المؤهلة للمونديال 5 جولات، وتبدو السعودية وإيران الأقرب للحصول على بطاقة أو 2 من أصل 4 بطاقات ونصف.

في تصفيات الكونكاكاف تتنافس منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وبنما على الـ3 بطاقات ونصف.

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