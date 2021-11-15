مصدر من كاف لـ في الجول: فيفا يفصل في أزمتي تصفيات كأس العالم

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 12:41

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هو من سيفصل في الأزمتين الخاصتين بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "فيفا سيفصل في الأزمات الخاصة بتصفيات كأس العالم 2022. وصلنا طعن جنوب إفريقيا على نتيجة مباراة المنتخب ضد غانا، وكذلك شكوى بنين بشأن إجراء الكونغو الديمقراطية لـ 4 تغييرات في 4 توقفات منفصلة".

وأتم "هاتان الشكوتان سيفصل فيهما فيفا لأن التصفيات تُعد من تنظيمه".

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وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قرر اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم الطعن على نتيجة مواجهة الفريق أمام غانا في الاتحاد الإفريقي والدولي.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تعرض للهزيمة بهدف دون مقابل من ركلة جزاء في ختام منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتأهل منتخب غانا بتلك النتيجة إلى المرحلة الإقصائية من التصفيات بينما ودعت جنوب إفريقيا المنافسات بفارق الأهداف.

وقال تيبوجو موتلانثي المدير التنفيذي لاتحاد جنوب إفريقيا عبر الحساب الرسمي: "قررنا الطعن على نتيجة مواجهة غانا بسبب الأخطاء التحكيمية".

واختتم تصريحاته "وهناك مؤتمر صحفي يوم الأربعاء لتوضيح خطوات الاتحاد المقبلة".

واعترض لاعبو جنوب إفريقيا على ركلة الجزاء المحتسبة لصالح غانا والتي تسببت في تأهلهم للمرحلة الختامية.

وعلى الناحية الأخرى، سجل مسئولو منتخب بنين اعتراضهم بعد مباراة الكونغو الديموقراطية على إجراء منتخب الكونغو تغييراته على 4 فترات مختلفة عكس المسموح.

وتأهلت الكونغو الديمقراطية للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بفوزها اليوم الأحد على ضيفتها بنين بهدفين دون رد في ملعب الشهداء بكينشاسا.

سجل ديومرسي مبوكاني مهاجم نادي الكويت الرياضي هدف الكونغو الأول من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وأضاف زميله بن مالانجو الهدف الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من اليمين في الدقيقة 75.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "مسئولو منتخب بنين اعتزضوا بعد مباراة الكونغو اليوم بسبب قيام منتخب الكونغو بجراء 4 تبديلات على 4 فترات مختلفة وهو ما يتعارض مع نظام المباريات بإجراء التغييرات على 3 فترات فقط".

وأضاف "ننتظر ارسال منتخب بنين لشكوى رسمية للفيفا والكاف لبدء التحقيق في الأمر".

وواصل "التغييرات كانت ايدو كايمبي بدلا من صامويل موتوسامي في الدقيقة 63، سيدريك باكامبو بدلا من يانيك بولاسي في الدقيقة 77، جاكسون موليكا بدلا من ديوميرسي امبوكاني في الدقيقة 84، جويل نجاندو بدلا من بن مالانجو في الدقيقة 90".

وأتم "تم تسجيل الاعتراض مع مراقب المباراة وننتظر ارسال شكوى رسمية بذلك".

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