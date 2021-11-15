الزمالك: لم نقيد حمدي النقاز في صفوفنا لأنه لا يمكننا أن نضحك على فيفا

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 11:35

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الزمالك

شدد عمرو أبو العز المدير الإداري لنادي الزمالك أن الأبيض لم يقيد حمدي النقاز في صفوفه، بعد إعلان التعاقد عنه الصيف الماضي.

وقال أبو العز عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يمكننا أن نضحك على فيفا، نحن موقوفون عن القيد فلم نقيد حمدي النقاز في صفوفنا".

وأردف "بطاقة حمدي النقاز الدولية تم طلبها من الاتحاد التونسي وليس الاتحاد المصري".

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وأتم "إتمام التعاقد يحدث بالقيد، وهو ما لم يحدث لأننا ممنوعين من القيد".

وتقدم الهلال السعودي بشكوى ضد أهلي جدة، الذي انتقل له النقاز، بحجة عدم انضمامه للفريق كلاعب حر في حين تنص قواعد الدوري السعودي على إمكانية استبدال اللاعب المصاب، بلاعب حر غير متعاقد مع أي ناد.

وفي أكتوبر الماضي، وأوضح مصدر من الزمالك لـFilGoal.com "النقاز انتقل مجانا إلى الأهلي السعودي لأن هناك اتفاقا أدبيا مع النادي".

وأتم "اللاعب وقع على عقد مع الزمالك يبدأ الصيف المقبل".

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