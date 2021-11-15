دين سميث يتولى تدريب نورويتش

أعلن نادي نورويتش سيتي صباح الإثنين تعيين دين سميث كمدير فني جديد للفريق.

سميث سيخلف دانييل فاركي الذي أقيل من منصبه قبل أيام لسوء النتائج بعد تحقيق الفريق لفوز واحد فقط من بداية الدوري.

ووقع سميث على عقد يربطه بالفريق الكناري لموسمين ونصف.

دين سميث رحل عن تدريب أستون فيلا خلال الأيام الماضية وتولى ستيفن جيرارد المنصب خلفا له.

ويحتل نورويتش سيتي حاليا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد خمس نقاط فقط بعد إنقضاء 11 جولة.

وتلقى نورويتش سيتي 8 هزائم في الدوري حتى الآن، مقابل تعادلين وانتصار وحيد.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن فرانك لامبارد كان المرشح الأوفر حظا لتولي تدريب نورويتش خلفا لفاركي، ولكن وفقا لديلي ميل فإن لامبارد قد أخبر الإدارة برفضه للعرض.

لامبارد (43 عاما) كان مرشحا لقيادة فريق نيوكاسل يونايتد قبل أن يعلن الأخير تعيين إيدي هاو كمدير فني للفريق.

ولم يدرب لامبارد، نجم إنجلترا السابق، أي فريق منذ أقيل من تدريب تشيلسي في يناير الماضي.

نتائج فريق بلوز، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، المتواضعة في النصف الأول من الموسم الماضي عجلت برحيل نجمه السابق ليخلفه توماس توخيل الذي قاد النادي لتزعم القارة العجوز.