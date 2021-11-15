اتحاد جنوب إفريقيا يطعن على نتيجة مواجهة غانا.. ومؤتمر صحفي لخطوات أخرى

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 10:27

كتب : محمد عبد العظيم

جنوب إفريقيا - غانا

قرر اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم الطعن على نتيجة مواجهة الفريق أمام غانا في الاتحاد الإفريقي والدولي.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تعرض للهزيمة بهدف دون مقابل من ركلة جزاء في ختام منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتأهل منتخب غانا بتلك النتيجة إلى المرحلة الإقصائية من التصفيات بينما ودعت جنوب إفريقيا المنافسات بفارق الأهداف.

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وقال تيبوجو موتلانثي المدير التنفيذي لاتحاد جنوب إفريقيا عبر الحساب الرسمي: "قررنا الطعن على نتيجة مواجهة غانا بسبب الأخطاء التحكيمية".

واختتم تصريحاته "وهناك مؤتمر صحفي يوم الأربعاء لتوضيح خطوات الاتحاد المقبلة".

واعترض لاعبو جنوب إفريقيا على ركلة الجزاء المحتسبة لصالح غانا والتي تسببت في تأهلهم للمرحلة الختامية.

وضمنت منتخبات مصر وغانا والكونغو الديمقراطية والمغرب والسنغال ومالي إلى الدور الختامي من التصفيات ويتبقى أربعة منتخبات أخرى.

ويقام الدور الختامي بين العشرة منتخبات في خمس مواجهات بطريقة الذهاب والإياب ليتأهل خمسة فرق إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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