كوبر: لا أتمنى مواجهة مصر في المرحلة النهائية.. ورفضت عروضا من أندية مصرية

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 00:36

كتب : FilGoal

كوبر

لا يتمنى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للكونغو الديموقراطية مواجهة مصر في المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

كوبر صعد مع منتخب الكونغو الديموقراطية للمرحلة النهائية من التصفيات بعد الفوز على بنين بهدفين دون رد.

وقال كوبر في تصريحات لقناة المحور: "قضيت فترة طويلة في مصر ووصلت معهم لكأس العالم، لم أستطع استكمال المسيرة بعد نهاية كأس العالم 2018".

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وأضاف "لم يكن هناك أي مشاكل مع الاتحاد أو اللاعبين، كنت أريد الوصول لشيء ما ووصلت له بالفعل ورأيت بعدها أنه من الأفضل أن تنتهي المسيرة هنا".

وتابع "تلقيت بعض العروض من الأندية المصرية ولكني فضلت الاستمرار مع الكونغو الديموقراطية".

وأتم "لا أتمنى مواجهة مصر في المرحلة النهائية للتأهل لكأس العالم ولكن إن حدث فسألعب للفوز بالمباراة بالطبع".

الكونغو الديموقراطية بنين تصفيات كأس العالم
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