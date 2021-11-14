تصفيات المونديال - غانا تقصي تاو ورفاقه وتحجز سادس بطاقات المرحلة النهائية

تغلب منتخب غانا على ضيفه جنوب إفريقيا بهدف نظيف حاسم في الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت المباراة مشاركة بيرسي تاو لاعب الأهلي منذ البداية وحتى النهاية، حيث طالب بركلة جزاء لم يتم احتسابها عقب سقوطه داخل المنطقة في الشوط الثاني.

شكل منتخب غانا خطورة مبكرة بواسطة جوردان أيو الذي أهدر فرصة من وضعية انفراد في جسد الحارس في الدقيقة 14، ثم أعاد الكرة ولكن فوق العارضة هذه المرة في الدقيقة 16.

وبعد مخالفة من روشين دي روك مدافع جنوب إفريقيا، تحصل النجوم السوداء على ركلة الجزاء التي قادت للفوز، حيث سجلها أندريه أيو في الدقيقة 32.

أول تبديلات جنوب إفريقيا أتى في الدقيقة 70 بخروج إيثان بروكس ونزول كيجان دولي، فيما حل فاجري لاكاي بدلا من تيبانج فيتي في الدقيقة 86.

وكاد بيرسي تاو أن يسجل هدف التعادل الذي كان ليؤهل جنوب إفريقيا إلى المرحلة النهائية في اللحظات الأخيرة، ولكنه فشل في السيطرة على الكرة لتمر من خلفه.

الفوز رفع رصيد غانا إلى 13 نقطة في المركز الأول، متساويا مع جنوب إفريقيا في عدد النقاط وفارق الأهداف (+4) ولكنه تأهل بفضل تسجيله لهدف أكثر من منافسه المباشر، حيث سجل منتخب غانا 7 أهداف وتلقى 3، بينما سجل منتخب جنوب إفريقيا 6 أهداف وتلقى هدفين.

بذلك يصبح منتخب غانا سادس المتأهلين رسميا إلى المرحلة النهائية، بعد مصر والمغرب والسنغال ومالي والكونغو الديمقراطية.