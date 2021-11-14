مصدر من الكونغو الديمقراطية لـ في الجول: الحكم أخبرنا بأحقيتنا في إجراء التغيير الرابع ضد بنين

كشف مصدر في منتخب الكونغو الديمقراطية لـFilGoal.com كواليس إجراء فريقه 4 تغييرات أمام بنين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل مسئولو منتخب بنين بعد مباراة الكونغو الديموقراطية اعتراضهم على إجراء منتخب الكونغو تغييراته على 4 فترات مختلفة عكس المسموح. (تعرف على التفاصيل)

وقال مصدر من منتخب الكونغو الديمقراطية لـFilGoal.com: "الحكم الرابع أخبر إدراي المنتخب بأحقيتنا في إجراء التغيير الرابع بعدما تعرض لاعبنا للإصابة في الدقيقة 88 أمام بنين".

وأضاف متعجبا "كيف يسمح لنا الحكم الرابع بإجراء تغيير طالما القوانين التي من المفترض أنه يعرفها جيدا ويطبقها تنص على عدم أحقيتنا في التغيير".

وتابع "الخطأ ليس فنيا لأنها مسؤولية الحكم الرابع وإداري المنتخب ونتمنى ألا يتم توقيع عقوبة على الفريق".

وأتم تصريحاته "بهذا الشكل يستطيع أي فريق إجراء 7 تغييرات ولا يتدخل الحكم".

وتأهلت الكونغو الديمقراطية للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بفوزها اليوم الأحد على ضيفتها بنين بهدفين دون رد في ملعب الشهداء بكينشاسا.