خبر في الجول - منتخب بنين يعترض على مخالفة الكونغو للقواعد.. وكاف ينتظر الشكوى

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 21:57

كتب : محمد عبد العظيم

الكونغو الديموقراطية

سجل مسئولو منتخب بنين اعتراضهم بعد مباراة الكونغو الديموقراطية على إجراء منتخب الكونغو تغييراته على 4 فترات مختلفة عكس المسموح.

وتأهلت الكونغو الديمقراطية للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بفوزها اليوم الأحد على ضيفتها بنين بهدفين دون رد في ملعب الشهداء بكينشاسا.

سجل ديومرسي مبوكاني مهاجم نادي الكويت الرياضي هدف الكونغو الأول من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وأضاف زميله بن مالانجو الهدف الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من اليمين في الدقيقة 75.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "مسئولو منتخب بنين اعتزضوا بعد مباراة الكونغو اليوم بسبب قيام منتخب الكونغو بجراء 4 تبديلات على 4 فترات مختلفة وهو ما يتعارض مع نظام المباريات بإجراء التغييرات على 3 فترات فقط".

وأضاف "ننتظر ارسال منتخب بنين لشكوى رسمية للفيفا والكاف لبدء التحقيق في الأمر".

وواصل "التغييرات كانت ايدو كايمبي بدلا من صامويل موتوسامي في الدقيقة 63، سيدريك باكامبو بدلا من يانيك بولاسي في الدقيقة 77، جاكسون موليكا بدلا من ديوميرسي امبوكاني في الدقيقة 84، جويل نجاندو بدلا من بن مالانجو في الدقيقة 90".

وأتم "تم تسجيل الاعتراض مع مراقب المباراة وننتظر ارسال شكوى رسمية بذلك".

الكونغو الديموقراطية بنين تصفيات كأس العالم
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