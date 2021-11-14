انتهت - غانا (1) - (0) جنوب إفريقيا.. فوز حاسم يؤهل النجوم السوداء
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غانا وجنوب إفريقيا في الجولة السادسة والأخيرة لمنافسات المرحلة الثانية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
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ق94 بيرسي تاو يضيع فرصة التأهل في اللحظة الأخيرة
ق87 تبديل لمنتخب غانا بخروج كمال الدين سوليمانا ونزول كلفين بوكاي
ق 86 ثاني تبديلات جنوب إفريقيا بخروج تيبانج فيتي ونزول فاجري لاكاي
ق 70 تبديل أول في صفوف جنوب إفريقيا بخروج إيثان بروكس ونزول كيجان دولي
ق 66 بطاقة صفراء يتلقاها سياندا زولو مدافع جنوب إفريقيا
بداية الشوط الثاني
ق32 جووووووووول أول لغانا من ركلة جزاء سجلها أندريه أيو
ق16 أيو ينطلق وينفرد مجددا ولكن يسدد الكرة فوق العارضة
ق14 جوردان أيو ينفرد بالمرمى من الناحية اليمنى ولكن يسدد في الحارس لتتحول الكرة إلى ركنية
بداية المباراة