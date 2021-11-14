تايمز: بواسطة رونالدو وفاران.. مانشستر يونايتد يحاول إغراء زيدان

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

رونالدو - زيدان

يحاول مانشستر يونايتد من جديد التعاقد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وذلك لخلافة مدربه الحالي أولي جونار سولشاير.

ويستمر الضغط في التصاعد على المدرب النرويجي، حيث يحتل يونايتد المركز السادس في البريميرليج بعد الخسارة أمام الغريم التاريخي ليفربول بخماسية نطيفة، ثم الخسارة أمام غريم المدينة مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وبينما يبدو سولشاير وكأنه نجى من المقصلة، ذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن يونايتد يعمل على إقناع زيدان بتولي المهمة.

أخبار متعلقة
تقرير: محاولة أخيرة.. مانشستر سيتي يستهدف إنقاذ كين من توتنام حارس مرمى مانشستر يونايتد يرغب في الرحيل عن الفريق دي بروين: جوارديولا فعل شيئا لا يحدث كثيرا قبل دربي مانشستر.. لم يعرف كيف سيلعبون ماركا: سترلينج ليس الوحيد.. برشلونة يستهدف دعم هجومه بلاعب آخر من مانشستر

ولا يملك زيدان البالغ من العمر 49 عاما أي عقد في الوقت الحالي منذ نهاية ولايته الثانية مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، ولكن تشير التقارير إلى عدم اقتناعه بكون مانشستر يونايتد هو الوظيفة الصحيحة له.

ويطمح الشياطين الحمر لاستغلال العلاقة الجيدة بين زيدان وبين مواطنه رافاييل فاران والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سبق له العمل مع الثنائي في ريال مدريد.

وكان سولشاير قد تولى قيادة مانشستر يونايتد في 2018 كمدرب مؤقت، ونال الثقة الكاملة إلا أنه لم يحقق أي لقب خلال 3 سنوات.

وانتشرت قائمة من 4 مرشحين لخلافة النرويجي، وهم زيدان وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وإريك تين هاخ مدرب أياكس وأنطونيو كونتي، الذي خرج من القائمة بعد توليه قيادة توتنام هوتسبر.

يذكر أن زيدان فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 3 مرات في 2016 و2017 و2018 على التاولي، وبلقب الليجا مرتين في 2016-2017 و2019-2020.

زيدان رونالدو فاران الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
تايمز: بواسطة رونالدو وفاران.. مانشستر يونايتد يحاول إغراء زيدان تقرير: أيام معدودة.. بيبي يقترب من مغادرة أرسنال صحيفة كتالونية: تشافي يريد محمد صلاح في برشلونة بأي ثمن خماسي إنجلترا يغيب عن لقاء سان مارينو أوباميانج: أُفضل الاعتزال على توتنام.. أكون متحفزا أمامه لهذا السبب ليفربول واللقب الـ20.. أمل محفوف بالمخاطر
أخر الأخبار
تصفيات المونديال.. موسيماني منتقدا أخطاء الحكام: إلى متى سنستمر هكذا 2 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الاتحاد يجدد تعاقد هشام صلاح 8 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الكونغو الديمقراطية لـ في الجول: الحكم أخبرنا بأحقيتنا في إجراء التغيير الرابع ضد بنين 13 دقيقة | تصفيات كأس العالم
براون يقود المران الأول للإسماعيلى استعدادا للزمالك 33 دقيقة | مصر
انطلاقة فيوتشر.. الوقت كالسيف 50 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - منتخب بنين يعترض على مخالفة الكونغو للقواعد.. وكاف ينتظر الشكوى 58 دقيقة | تصفيات كأس العالم
شرط برشلونة للتعاقد مع ستيرلينج 58 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات المونديال - بمشاركة ديانج.. مالي تهزم أوغندا ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 4 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي