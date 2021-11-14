تايمز: بواسطة رونالدو وفاران.. مانشستر يونايتد يحاول إغراء زيدان

يحاول مانشستر يونايتد من جديد التعاقد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وذلك لخلافة مدربه الحالي أولي جونار سولشاير.

ويستمر الضغط في التصاعد على المدرب النرويجي، حيث يحتل يونايتد المركز السادس في البريميرليج بعد الخسارة أمام الغريم التاريخي ليفربول بخماسية نطيفة، ثم الخسارة أمام غريم المدينة مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وبينما يبدو سولشاير وكأنه نجى من المقصلة، ذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن يونايتد يعمل على إقناع زيدان بتولي المهمة.

ولا يملك زيدان البالغ من العمر 49 عاما أي عقد في الوقت الحالي منذ نهاية ولايته الثانية مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، ولكن تشير التقارير إلى عدم اقتناعه بكون مانشستر يونايتد هو الوظيفة الصحيحة له.

ويطمح الشياطين الحمر لاستغلال العلاقة الجيدة بين زيدان وبين مواطنه رافاييل فاران والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سبق له العمل مع الثنائي في ريال مدريد.

وكان سولشاير قد تولى قيادة مانشستر يونايتد في 2018 كمدرب مؤقت، ونال الثقة الكاملة إلا أنه لم يحقق أي لقب خلال 3 سنوات.

وانتشرت قائمة من 4 مرشحين لخلافة النرويجي، وهم زيدان وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وإريك تين هاخ مدرب أياكس وأنطونيو كونتي، الذي خرج من القائمة بعد توليه قيادة توتنام هوتسبر.

يذكر أن زيدان فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 3 مرات في 2016 و2017 و2018 على التاولي، وبلقب الليجا مرتين في 2016-2017 و2019-2020.