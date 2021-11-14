بيراميدز: نشعر بالضيق بسبب عدم تواصل المنتخب معنا بعد إصابة السعيد

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 18:38

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - مصر وليبيا

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز عن شعور ناديه بحالة من الضيق الشديد بسبب تعرض عبد الله السعيد لاعب فريقه للإصابة مع منتخب مصر وعدم إبلاغه بهذه الإصابة.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلاني بنادي بيراميدز: "نشعر بحالة من الضيق الشديد من عدم تواصل إدارة المنتخب مع إدارة بيراميدز بشأن موقف إصابة عبد الله السعيد منذ حدوثها والانتظار لأكثر من 48 ساعة بعدها لإبلاغ النادي خلال الساعات الماضية".

وشدد المدير الرياضي على أن لاعبي بيراميدز هم تحت أمر المنتخبات الوطنية ولكن في نفس الوقت يجب إخطار الأندية أولا بأول بتطورات الحالة الصحية والطبية للاعبيهم الدوليين لترتيب الأمور في ظل الارتباطات المحلية والقارية للفريق في المرحلة المقبلة.

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وشعر عبد الله السعيد بالآلام في العضلة الخلفية عند الدقيقة 30 من انطلاق مباراة أنجولا ولكنه تحامل على نفسه حتى نهاية الشوط الأول، وبين الشوطين أبلغ الطبيب الجهاز الفني باستحالة إكمال السعيد للمباراة حتى لا تتفاقم إصابته. (تعرف على تفاصيل الإصابة)

وكان عبد الله السعيد شارك في تعادل منتخب مصر مع أنجولا في الجولة الخامسة من مجموعات إفريقيا المؤهلة للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وضمن منتخب مصر التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، وذلك قبل لقاء الجولة الأخيرة ضد الجابون يوم الثلاثاء المقبل.

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