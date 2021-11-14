طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد مع المنتخب

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 18:35

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تلقيه اتصالات من جانب الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول حول الحالة الطبية لقائد بيراميدز عبد الله السعيد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أنجولا الأخيرة.

وأوضح المنيري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن طبيب المنتخب أبلغه أن عبد الله السعيد خرج بين شوطي المباراة مصابا بعدما أحس ببعض الآلام في العضلة الخلفية وفضل جهاز المنتخب استبداله خوفا من تفاقم الإصابة.

وشعر عبد الله السعيد بالآلام في العضلة الخلفية عند الدقيقة 30 من انطلاق مباراة أنجولا ولكنه تحامل على نفسه حتى نهاية الشوط الأول، وبين الشوطين أبلغ الطبيب الجهاز الفني باستحالة إكمال السعيد للمباراة حتى لا تتفاقم إصابته.

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وأشار المنيري إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب عقب عودة البعثة من أنجولا أخضع عبد الله السعيد لأشعة وفحوصات طبية شاملة أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وبالتالي خروجه من معسكر المنتخب وغيابه عن مباراة الجولة الأخيرة لتصفيات المونديال أمام الجابون يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد المنيري أن السعيد سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي بنادي بيراميدز من أجل تجهيزه للمواجهات المقبلة حيث سيغيب لبعض الوقت لحين التعافي من الإصابة القوية.

وكان عبد الله السعيد شارك في تعادل منتخب مصر مع أنجولا في الجولة الخامسة من مجموعات إفريقيا المؤهلة للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وضمن منتخب مصر التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، وذلك قبل لقاء الجولة الأخيرة ضد الجابون يوم الثلاثاء المقبل.

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