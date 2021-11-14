تقرير: أيام معدودة.. بيبي يقترب من مغادرة أرسنال

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 18:35

كتب : FilGoal

نيكولاس بيبي - أرسنال

بات نيكولاس بيبي جناح أرسنال قريبا من مغادرة الفريق بسبب قلة مشاركاته في الآونة الأخيرة، حيث تراجع في ترتيب الاختيار بعد أن وجد ميكيل أرتيتا مدرب الفريق تشكيله الأفضل والذي قاده إلى 10 مباريات بلا هزيمة.

وابتعد بيبي عن مركز الجناح الأيمن الذي انتزعه بوكايو ساكا، بينما ثبت إميل سميث رو أقدامه على الناحية اليسرى، خصوصا بعد أن سجل في 3 مباريات متتالية في البريميرليج، ونال الاستدعاء الدولي لمنتخب إنجلترا.

وحاول أرتيتا منح بيبي بعض الفرص سابقا مع نقل ساكا إلى الجانب الأيسر للاستفادة من مميزات الإيفواري البالغ من العمر 26 عاما، ولكن ذلك الأمر لم ينجح مع الثنائي، وفي الوقت الحالي بات بيبي أقرب للرحيل من البقاء.

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وبحسب موقع "فوتبول لندن" فإن أرسنال مستعد لبيع بيبي مقابل 25 مليون جنيه استرليني، ولكن لا يوجد عروض فعلية في الوقت الحالي، وبالتالي من الصعب أن يحصل النادي على هذا المبلغ.

على الناحية الأخرى ربطت التقارير الجانرز بالعديد من الأجنحة في الآونة الأخيرة، على رأسهم ديان كولوسيفسكي جناح يوفنتوس الذي خرج من حسابات مدربه ماسيميليانو أليجري أيضا.

اسم آخر يلوح في الأفق وهو نوا لانج جناح كلوب بروج البلجيكي، وبينما يواصل أرسنال البحث عن هذه النوعية من اللاعبين، تقترب أيام بيبي في ملعب الإمارات من نهايتها.

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