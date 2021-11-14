تشافي يغير مكان تدريب برشلونة الأخير استعدادا للدربي

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 18:08

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز خلال تقديمه كمدرب لبرشلونة

تستمر تعديلات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد لأوضاع النادي على كافة الأصعدة، سواء القواعد أو طريقة اللعب وحتى الأمور الاعتيادية ونظام الفريق طوال الأسبوع.

يأتي ذلك حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن تشافي قرر إضافة تعديل جديد على استعدادات دربي كتالونيا يوم الأحد المقبل ضد إسبانيول، وهو إجراء التدريب الأخير يوم المباراة على ملعب "كامب نو" عوضا عن ملعب التدريبات.

ولم تتمكن الصحيفة من الجزم بنوعية هذا القرار، ما إذا كان سيصبح قرارا دائما أو كان مجرد قرار استثنائي لأجل الدربي.

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وتولى تشافي المهمة خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي أقيل عقب خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-1 ثم الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف نظيف في الليجا، وبينهما فترة مؤقتة قادها سيرجي بارخوان لمدة 3 مباريات، بواقع تعادلين في الليجا مع ألافيس 1-1 وسيلتا فيجو 3-3 وفوز في دوري الأبطال على دينامو كييف بهدف نظيف.

وتسلم أسطورة وسط البلوجرانا هذه المهمة خلال التوقف الدولي في ظل غياب العديد من اللاعبين، ليبدأ في فرض نظامه على اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم لمنتخبات بلادهم.

يذكر أن التدريب الأخير في يوم المباراة عادة ما يشمل حملا بدنيا قليلا لصالح المزيد من التركيز على العمل التكتيكي.

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