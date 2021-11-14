انتهت تصفيات كأس العالم - الكونغو الديمقراطية (2) (0) بنين

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 14:55

كتب : FilGoal

الكونغو الديمقراطية - تنزانيا

تستضيف الكونغو الديمقراطية منتخب بنين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتتصدر بنين المجموعة برصيد 10 نقاط بينما الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بـ 8 نقاط ولا بديل عن الفوز للأخيرة للتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

يتأهل إلى المرحلة الأخيرة 10 منتخبات ليلعب كل منتخب ذهابا وإيابا أمام منافسه وفقا للقرعة ويتأهل الخمسة الفائزون إلى كأس العالم.

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نهاية المباراة

ق75: جوووووول! بن مالانجو يسجل الهدف الثاني للكونغو بضربة رأس إثر عرضية من اليمين

ق67: الكونغو الديمقراطية تحاول عن طريق الهجوم المرتد بوجود كاييمبي في اليمين

ق63: مشاركة كاييمبي في صفوف الكونغو الديمقراطية بدلا من موتوسامي

ق61: ركلة حرة لبنين من مكان قريب من منطقة الجزاء

ق53: محاولات مستمرة لبنين من الجهة اليمنى لكن الكونغو تدافع بكل لاعبيها

ق50: تسديدة لبنين من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق47: تراجع للكونغو في وسط ملعبها ومحاولات بطيئة لبنين

ق46: تمريرة عرضية لبنين من اليمين لكن الكرة تمر إلى خارج الملعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. هذه النتيجة تؤهل الكونغو الديمقراطية للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال

ق46: أووووووووه! فرصة خطيرة لبنين لكن حارس الكونغو يتألق بإبعادها

ق12 الكونغو الديمقراطية في الصدارة الآن بـ 11 نقطة وبنين في المركز الثاني بـ 10 نقاط

ق11 جووووول مبوكاني يسجل لمنتخب الكونغو الديمقراطية من ركلة جزاء. سدد الكرة على يسار الحارس الذي ارتمى في الزاوية ذاتها

ق8: ركلة جزاء للكونغو بعدما رأى الحكم جذب مدافع بنين لمهاجم المنافس

انطلاق المباراة في ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا ولا يوجد جمهور. تذكر، لا يوجد VAR

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