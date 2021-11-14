الكشف عن ملعب لقاء المصري مع ريفرز يونايتد.. والحكام

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

ملعب إنيمبا

كشف النادي المصري عن ملعب مباراة الفريق أمام ريفرز يونايتد النيجيري.

ويلتقي المصري مع ريفرز يونايتد النيجيري في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

المصري كشف عن تلقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لإخطار من نادي ريفرز يونايتد، يفيد بإقامة مباراته أمام المصري على ملعب نادي إنيمبا.

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ومن المقرر أن يلعب المصري مباراة الذهاب يوم 28 نوفمبر الجاري في نيجيريا، على أن يكون لقاء الإياب في مصر.

ملعب إنيمبا مغطى بالنجيل الصناعي، ويتسع لـ 25 ألف متفرج.

من جهة أخىر، سيدير المباراة تحكيميا، الحكم الدولي محمد علي موسى من النيجر، ويعاونه عبد العزيز يعقوب، ومامادو يحيى جادو، بجانب موسى أمادو كحكم رابع.

الكونفدرالية الإفريقية المصري ريفرز يونايتد
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