توتي مدافعا عن جورجينو: ركلات الجزاء ليست سهلة

دافع فرانشيسكو توتي نجم منتخب إيطاليا السابق عن جورجينو لاعب الفريق بعد إهدار ركلة جزاء.

جورجينيو النادي : تشيلسي إيطاليا

وأشار توتي إلى أن ركلات الجزاء ليست بالأمر السهل خاصة مع الضغط.

وقال توتي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "أعتقد أنك تشعر بالضغط عندما يكون لديك هذا النوع من المسؤولية خاصة في الدقيقة الأخيرة من المباراة".

وشدد توتي "لذلك ليس من السهل أبدا أن تسدد ركلة الجزاء".

وأوضح توتي "قيل لي دائما أن أغلب أهدافي تم تسجيلها من ركلات جزاء، لكن لا يزال عليهم معرفة أنها ليست بالأمر السهل".

وأهدر جورجينو ركلة جزاء حاسمة أمام سويسرا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي جمع المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق ليتأجل حسم الصعود إلى كأس العالم إلى الجولة الأخيرة.

وعن جورجينو كشف "سواء سجلت أو أهدرت يتعلق كل ذلك بالعقلية".

وشدد "ولكن عندما تهدر ثلاث ركلات جزاء متتالية فمن الطبيعي أن يتسلل الشك إلى عقلك مهما كنت بطلا".

واختتم توتي تصريحاته "جورجينو بالتأكيد بطل وعندما تشاهده يلعب يثير فرح المتابعين".