أوباميانج: أُفضل الاعتزال على توتنام.. أكون متحفزا أمامه لهذا السبب

كشف بيير-ايمريك أوباميانج قائد أرسنال أنه كان يوما ما قريبا من ارتداء القميص الأبيض للغريم التقليدي فريق توتنام، النادي الذي لا يقبل اللعب له على حد تعبيره.

بيير إيميريك أوباميانج النادي : أرسنال

وسئل الجابوني، ماذا تختار بين الاعتزال أو اللعب لتوتنام، ليجيب بحسم "لست مطالبا بطرح هذا السؤال لأنك تعرف الإجابة مسبقا. سأختار الاعتزال".

وواصل في حواره مع شبكة سكاي سبورتس "وهذا يعود أكثر إلى ما حدث قبل سنوات حينما كنت قريبا من الانضمام لتوتنام لكني لم أعرف آنذاك ماذا قرر النادي. لذا، أختار الاعتزال على اللعب له بكل تأكيد".

واستمر اللاعب البالغ عمره 32 عاما "كنت في سانت ايتيان على ما أتذكر، أو في بداية وقتي مع دورتموند. ذهبت إلى ملعب وايت هارت لين (استاد توتنام السابق)، ثم في اليوم التالي لم يمنحونني إجابة، لم يتصلوا أبدا، قلت في نفسي: حسنا، لا داعي للقلق".

وأتم "لهذا السبب في كل مرة ألعب ضده يعرفون جيدا لماذا أكون متحفزا".

يقضي أوباميانج موسمه الخامس مع أرسنال، الذي انضم له في يناير 2018 قادما من دورتموند مقابل 64 مليون يورو.

المهاجم السابق لميلان وموناكو وليل شارك في 159 مباراة مع أرسنال وسجل 92 هدفا وأرسل 21 تمريرة حاسمة.

وتوج بلقبين مع فريق المدفعجية.