شوقي غريب: الدرجة الثانية منجم لاعبين.. ونطمح لاجتياز الجيل السابق

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 01:09

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أبدى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات مع الجيل الجديد واجتيازه لما حققه الجيل السابق.

وقال غريب في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2": "المهمة هي إعداد جيل جديد للكرة المصرية بعدما أنهى الجيل الماضي مهمته فائزا ببطولة إفريقيا تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ مصر ثم الوصول إلى دور الثمانية لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو".

وأضاف "كنا نتمنى أن نصل إلى أبعد من ذلك في الأولمبياد، ولكني أعتبر أن هذا الجيل تعرض للظلم، لأن اللاعبين وصلوا إلى 20 و21 عاما بدون لعب أي مباراة رسمية، حيث ألغيت بطولة الشباب ثم ألغي كأس العالم أيضا وهذا سبب بعض القصور في الإعداد".

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وأوضح "الدرجة الثانية تضم العديد من اللاعبين المميزين. هناك مباريات في الدوري والكأس هذا الأسبوع، ولهذا فضلنا أن يقام معسكر لاعبي الدرجة الثانية لمدة يومين حتى نتعرف عليهم ونشاهدهم عن قرب ولكن سيكون لهم المزيد من المعسكرات، لأن الدرجة الثانية منجم لاعبين".

وتابع غريب "لاحظوا أن لدينا فريق أنهى مهمته بطلا لإفريقيا وفي ربع نهائي الأولمبياد، وبالتالي مهمة الجيل التالي أن يتخطى ما حققه السابق. في المرة السابقة لم يكن هناك تصفيات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما ولعبنا مباشرة، ولكن هذه المرة سنخوض تصفيات من 3 مراحل".

واختتم "لدينا لاعبين محترفين في أوروبا ونجمع عنهم المعلومات، ولكن المشكلة أننا لا يمكننا الاستعانة بهم إلا في مواعيد الأجندة الدولية، وهناك العديد من المراحل السنية المختلفة، ولدينا رؤية حولهم جميعا".

ويخوض المنتخب الأولمبي بطولة شمال إفريقيا في ديسمبر القادم، ثم بطولة العرب في مارس، وصولا إلى تصفيات أمم إفريقيا التي ستبدأ في أكتوبر 2022.

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