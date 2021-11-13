محمد صبري يكشف حقيقة ترشيحه للعمل مع كارتيرون في جهاز الزمالك

شدد محمد صبري لاعب الزمالك السابق على أنه لم يتم الحديث معه للتواجد في منصب المدرب المساعد مع الأبيض مشيرا إلى أن الأمر مجرد ترشيحات.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن ترشيح محمد صبري ضمن الاقتراحات للتواجد في منصب المدرب المساعد. (طالع التفاصيل)

وقال محمد صبري في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 2: "شرف لي ولأي فرد من أولاد النادي أن يستعين به للتواجد مع الفريق الأول".

وأصاف "الأمر كله مجرد ترشحيات ولم يتحدث معي أي مسئول من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك للتواجد مع الجهاز الفني".

وتابع "هذه الترشيحات تسعدني ومهما كان الشخص الذي سيتواجد مع الفريق سيدعمه الجميع من أبناء النادي".

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محمد صبري نجم الزمالك السابق يكشف موقفه من العمل كمدرب عام في جهاز كارتيرون 👇💥#جمهور_التالتة pic.twitter.com/6HCbVSVdKz — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 13, 2021

وواصل "أرحب بالتواجد مع الزمالك في أي وقت ولكن لا أسعى لفرض نفسي على النادي، أولاد النادي لابد أن يلبوا النداء في أي وقت دون أي شروط".

وعن أسباب خسارة القمة، قال: "عدم التوفيق في كل شيء بداية من إدارة كارتيرون للمباراة والفريق الذي بدأ المباراة ثم ما حدث خلال أول 25 دقيقة، كان التوفيق مصاحبا بشدة للنادي الأهلي وعلى الجانب الآخر غاب بشكل تام عن الزمالك".

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أسباب خسارة الزمالك من الأهلي بخماسية من وجهة نظر محمد صبري🔥🔥.. ورأيه في أداء المنتخب مع كيروش #جمهور_التالتة pic.twitter.com/hQHb9tsG0T — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 13, 2021

وأتم عن منتخب مصر "كيروش مدرب من الطراز الرفيع ولديه أسلوب يحاول تطبيقه، مباراة أنجولا ليست مقياسا لأي شيء. واثق في قدرته على استعادة هوية منتخب مصر".

الزمالك يستعد لعودة الدوري بمواجهة الإسماعيلي 19 نوفمبر الجاري.